В Адыгее воспитанники детсада посетили пожарную часть

В завершение встречи юные посетители поделились эмоциями и сделали памятные фотографии. Фото: пресс-служба МЧС Адыгеи

В поселке Тульском Адыгеи воспитанники детсада посетили пожарную часть. Ребята пришли в гости в спасательную часть №7 в рамках Месячника гражданской обороны.

- В доступной и занимательной форме детям рассказали о профессии пожарного - спасателя - одной из самых мужественных и нужных в мире. Малышам были продемонстрированы предметы боевой одежды и пожарно-спасательный инвентарь, - сообщили в пресс-службе МЧС Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», детям не только провели экскурсию, но и напомнили о правилах пожарной безопасности. В завершение встречи юные посетители поделились эмоциями и сделали памятные фотографии.