Жители Адыгеи обратились за сутки в полицию 228 раз

По данным МВД, задержан один подозреваемый, находившийся в розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 228 заявлений и сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 83 и Тахтамукайского района - 66.

Кроме того, за этот период задержали шесть пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, задержан один подозреваемый, находившийся в розыске. Выявлено восемь нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок.

- В Адыгее дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 358 нарушений правил дорожного движения, из них 15 - допущено пешеходами.