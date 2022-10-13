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Общество13 октября 2022 10:18

Жители Адыгеи обратились за сутки в полицию 228 раз

На дорогах республики зарегистрировано 358 нарушений
Валерия ГОДОВНИКОВА
По данным МВД, задержан один подозреваемый, находившийся в розыске

По данным МВД, задержан один подозреваемый, находившийся в розыске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 228 заявлений и сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 83 и Тахтамукайского района - 66.

Кроме того, за этот период задержали шесть пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, задержан один подозреваемый, находившийся в розыске. Выявлено восемь нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок.

- В Адыгее дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 358 нарушений правил дорожного движения, из них 15 - допущено пешеходами.