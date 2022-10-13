В Сочи пройдет торжественное мероприятие в честь 65-летия географического общества

Благодаря специалистам была издана Красная книга Сочи. Фото: пресс-служба СГО

В Сочи 20 октября в 11:00 часов пройдет мероприятие в честь 65-летия создания географического общества. Торжество состоится в конференц-зале «Российского Международного Олимпийского университета».

К слову, сочинское географическое общество существуют с 1957 года. За это время было издано более 70 книг, проведено 1500 лекций, организовано 2500 выставок и 600 экспедиций.

СГО создали первый на территории России Сочинский нацпарк. Благодаря специалистам была издана Красная книга Сочи.

- В настоящее время проводятся комплексные экологические обоснования для создания особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, - рассказали в пресс-службе сочинского географического общества.