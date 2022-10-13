Депутаты трех комитетов ЗСК обсудили госпрограмму

Председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко провел расширенное заседание трех комитетов – бюджетного, по вопросам транспорта, по вопросам промышленности. Были рассмотрены предложения по внесению изменений в региональную госпрограмму «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

В обсуждении проекта постановления приняли участие председатели профильных комитетов ЗСК, представители отраслевых министерств и ведомств, органов местного самоуправления.В таком формате парламентарии проводят заседание по рассмотрению предложений о внесении в госпрограммы впервые. Открывая работу, руководитель парламента отметил актуальность рассматриваемого вопроса.

-Программа, безусловно, важная. Ежегодно значительные объемы денежных средств направляются на стимулирование инвестиционной привлекательности Кубани и обеспечение необходимой для этого инфраструктуры, - сказал Юрий Бурлачко.

Проектом документа предусмотрено увеличение общего объема финансирования программы в 22-25 годах почти на 9,2 млрд рублей. На них планируется построить трамвайные пути протяженностью 28,3 км и приобрести 60 трамвайных вагонов.

Также предложено вместо ранее запланированного приобретения подорожавших трамвайных вагонов для Краснодара с общим объемом финансирования 1 млрд рублей приобрести на условиях лизинга 60 троллейбусов.

Кроме того, программа будет дополнена новым мероприятием по предоставлению субсидий юрлицам по созданию индустриальных (промышленных) парков. Планируется в ближайшие два года направить 5,7 млрд рублей на создание промпарка в Армавире, где уже определена перспективная территория.

По итогам обсуждения парламентарии согласовали представленные изменения.