Более 3 километров улицы Фадеева отремонтировали в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» идут на участке от улицы Мачуги до улицы Аэропортовской. С начала сентября здесь заменили асфальт, установили знаки. Сейчас специалисты завершают ремонт – наносят дорожную разметку.

В настоящее время продолжаются работы и по улицам Юннатов, им. Власова, Пригородной, Новороссийской и Котовского. Уточняется, что участки относятся к плану на 2023 год, но обновить их планируют уже до конца 2022 года. Всего в следующем году в краевом центре отремонтируют 38 дорожных участков или более 61 километра.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре по нацпроекту отремонтировали участок улицы Ставропольской. Специалисты уложили новый асфальт.