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Общество13 октября 2022 11:06

На чайных плантациях в Сочи будут внедрять разработки ученых РАН

«Хоста-Чай» заключила договор о сотрудничестве с РАН
Ангелина НАЗАРЧУК
РАН совместно с компанией будут улучшать качество и вкус готовой продукции. Фото: администрация Сочи

РАН совместно с компанией будут улучшать качество и вкус готовой продукции. Фото: администрация Сочи

Чаеводческое предприятие «Хоста-Чай» заключило договор о долговременном сотрудничестве с РАН. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря соглашению на плантациях будет создан полигон для исследования чайного листа. Полученные разработки внедрят в производство. К слову, производства чая может увеличиться в три раза.

К тому же РАН совместно с компанией будут улучшать качество и вкус готовой продукции. Развитием «Хоста чай» с 2022 года занимается инвестиционно-строительный холдинг AVA Group.