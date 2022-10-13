На чайных плантациях в Сочи будут внедрять разработки ученых РАН

РАН совместно с компанией будут улучшать качество и вкус готовой продукции. Фото: администрация Сочи

Чаеводческое предприятие «Хоста-Чай» заключило договор о долговременном сотрудничестве с РАН. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря соглашению на плантациях будет создан полигон для исследования чайного листа. Полученные разработки внедрят в производство. К слову, производства чая может увеличиться в три раза.

К тому же РАН совместно с компанией будут улучшать качество и вкус готовой продукции. Развитием «Хоста чай» с 2022 года занимается инвестиционно-строительный холдинг AVA Group.