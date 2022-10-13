Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 11:12

В Краснодаре 25-летняя девушка пыталась украсть одежду и ударила продавца

Росгвардейцы задержали посетительницу
Светлана ОВДЕЙ
В ответ на замечания девушка ударила продавца по лицу Фото из архива КП

В ответ на замечания девушка ударила продавца по лицу Фото из архива КП

В Краснодаре 25-летняя девушка пыталась украсть одежду и ударила продавца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Конфликт произошел в торговом центре по улице Дзержинского. Девушка пришла в магазин одежды и взяла несколько вещей. После этого посетительница попыталась снять с них магниты, которые защищают от краж.

Продавец магазина, заметив это, сделала девушке замечание. В ответ на это посетительница несколько раз ударила сотрудницу по лицу.

На место конфликта сразу вызвали представителей Росгвардии. Тем временем продавцу магазина понадобилась медпомощь.

- Нарушительницу росгвардейцы передали полицейским для разбирательства. По внешним признакам она находилась в состоянии опьянения, - уточнили в пресс-службе краевого ведомства.