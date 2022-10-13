Кубань отправит необходимые вещи мобилизованным в военные части Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Краснодарский край отправит необходимые вещи мобилизованным в военные части. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

- Совместно с военкоматами мы определили перечень необходимых вещей для мобилизованных жителей Кубани. Обязательно поможем землякам. Бойцы получат экипировку для комфортной службы и успешного выполнения задач, - отметил губернатор.

Так, в регионе закупили более семи тысяч утепленных сапог, специальных ковриков и семи тысяч спальных мешков. Все приобретенные вещи уже отправили в военные части. Отмечается, что работу продолжат.

Напомним, в Краснодарском крае перепрофилировались более 20 производств. Предприятия осваивают выпуск продукции, необходимой для спецоперации. Так, швейные фабрики увеличили производство термобелья, экипировки, военных рюкзаков и спальных мешков. Обувные фабрики выпускают больше сапог, а предприятия химпрома – средств гигиены.