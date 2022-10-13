Специалисты убирают однолетние цветы и обрабатывают почву. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе осенью высадят 50 тысяч тюльпанов. Саженцы будут радовать жителей и гостей республиканской столицы предстоящей весной.

- Всего этой осенью на клумбы Майкопа будет высажено более 50 тысяч саженцев виол и тюльпанов, которые украсят городские цветники, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на данный момент клумбы готовят к зимнему периоду. Специалисты убирают однолетние цветы и обрабатывают почву.