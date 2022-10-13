В центре Сочи перекроют дорогу из-за проведения марафона с 4 по 5 ноября

Спортсмены преодолеют дистанцию по улицам курорта. Фото: администрация Сочи

В Сочи пройдет марафон. Мероприятие состоится с 4 по 5 ноября. Забег начнется от Морского вокзала. Спортсмены преодолеют дистанцию по улицам курорта и рядом с главными достопримечательностями. В связи с этим дорожники перекроют часть улиц.

К слову, 4 ноября спортсмены будут участвовать в забеге на 1 милю. А 5 ноября бегуны выберут одну из пяти дистанций: 5 километров, 10 километров, полумарафон, марафон, а также детский забег.

– Сочи Марафон является самым масштабным марафоном на юге России. Мероприятие проводится для любителей бега любого уровня подготовки, – заявил директор департамента физической культуры и спорта Анатолий Мирошников.

Со схемой движения можно ознакомиться на сайте администрации Сочи. Просьба водителей заранее планировать свой маршрут.