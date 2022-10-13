Штаб для помощи участникам СВО и их семьям открыли в Краснодаре Фото: krd.ru

Штаб для помощи участникам СВО и их семьям открыли в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Военнослужащие, мобилизованные и их семьи могут подать заявки при необходимости. Специалисты помогут с юридическими вопросами, психологически, а также обучат оказанию первой помощи. Работа штаба организована в Общественно-информационном центре по улице Красноармейской, 53.

- Волонтеры Краснодара выразили желание оказать помощь и активно включились в организацию деятельности центра поддержки. Вместе с сотрудниками штаба активисты поддержат не только мобилизованных, участников СВО, но и их семьи, - отметил начальник управления по делам молодежи краевого центра Сергей Мальцев.

Заявки и обращения также принимают по телефону федеральной горячей линии #МыВместе - 8 (800) 200-34-11.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что Кубань отправит необходимые вещи мобилизованным в военные части. Регион уже доставил утепленные сапоги, специальные коврики и спальные мешки.