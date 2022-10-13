Мужчина не мог идти дальше из-за того, что травмировал ногу Фото: пресс-служба «Кубань-СПАС»

В Крымске спасатели эвакуировали из леса повредившего ногу грибника. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань» - СПАС».

Накануне 55-летний местный житель отправился собирать грибы. Мужчина пошел в лес в районе хутора Гапоновского. Но во время прогулки и сбора грибов он травмировал ногу, из-за чего не мог идти дальше.

Тогда мужчина позвонил в экстренные службы и описал место нахождения. К пострадавшему сразу выехали сотрудники Крымского отряда «Кубань-СПАС». Грибника нашли в километре от хутора Гапоновского.

- Спасатели оказали мужчине первую помощь, наложив вакуумную шину на травмированный голеностоп, погрузили на носилки и транспортировали к ближайшей дороге, - рассказали в пресс-службе «Кубань» - СПАС».

Здесь повредившего ногу мужчину уже ждали медики скорой помощи.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что спасатели эвакуировали двоих охотников из Ахтарского лимана. Помощь врачей им не понадобилась.