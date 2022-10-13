На сцене камерного музыкального театра состоялся показ постановки «Остановиться вовремя». Фото: пресс-служба МВД Адыгеи

Школьникам Адыгеи показали антинаркотический спектакль. На сцене камерного музыкального театра состоялся показ постановки «Остановиться вовремя». Зрителями стали учащиеся 8-11 классов в возрасте от 14 до 17 лет.

- Автор пьесы Виктор Марков рассказывает о молодом человеке, который оказывается вовлечен в незаконный оборот наркотиков и впоследствии толкает на это же деяние свою подругу. Позднее, когда схему раскрывают полицейские, именно девушка оказывается в СИЗО, - рассказали в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», суть постановки - показать юным зрителям, куда может привести погоня за легкими деньгами и зависимость.