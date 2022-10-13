Массовое ДТП произошло в Успенском районе Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в массовом ДТП один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне в Успенском районе. Предварительно, ближе к 15:00 23-летний водитель большегруза Mercedes c полуприцепом выехал на «встречку» и столкнулся с BMW X6. За рулем иномарки находился 57-летний мужчина.

От удара фуру отбросило на грузовик МАЗ с полуприцепом. За ним, в свою очередь, ехал другой грузовик ГАЗ. Машина при торможении съехала в кювет и перевернулась.

В результате ДТП погиб 57-летний водитель BMW – он скончался до приезда скорой. С травмами госпитализированы 19-летний пассажир иномарки, водитель и пассажир Mercedes.

- Обстоятельства аварии устанавливаются, - уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Анапе в лобовом ДТП погиб человек. Одного пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали.