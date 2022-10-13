В Тимашевске строительство пляжа по нацпроекту выполнено на 90%

У берега реки Кирпили построили пристань и спасательную вышку. Фото: Никита ВЫСОЦКИЙ

Строительство центрального пляжа в Тимашевске подходит к завершению. На площади более 15 тысяч квадратных метров расположились просторные тротуары, лавочки, раздевалки, площадка с тренажерами. У берега реки Кирпили построили пристань и спасательную вышку.

– Строительно-монтажные работы завершены. Остались финальные штрихи: поставить детскую площадку, завершить обустройство ротонды, заасфальтировать парковку и озеленить территорию. Посадим деревья и засеем газон. Уверен, земляки оценят новый пляж по достоинству. Эта реконструкция стала возможной благодаря поддержке команды губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева, – рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Напомним, территорию благоустраивают в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Объект участвовал в голосовании по региональной программе «Формирование комфортной городской среды» и набрал наибольшее количество голосов горожан. Сумма финансирования составила более 33 миллионов рублей, 27 из которых – средства краевого бюджета.