Дополнительный поезд из Ростова-на-Дону запустят на горнолыжный курорт Сочи в ноябре

Пиковой датой выезда станет 3 ноября Фото: Иван ВИСЛОВ

РЖД планирует запустить не менее 200 дополнительных поездов. Новые рейсы появятся на момент празднования Дня народного единства. Это связано с тем, что люди в эти дни стремятся уехать в другой город.

- Пиковой датой выезда станет 3 ноября, а в обратном направлении максимальный пассажиропоток ожидается на 6 ноября, - рассказали в пресс-службе компании.

К слову, дополнительный поезд запустят и на горнолыжный курорт Сочи. Состав будет следовать из Ростова-на-Дону.

РЖД сообщают, что, если будет высокий спрос на поездки с 4 по 6 ноября, то возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.