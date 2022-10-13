Проект новой школы в станице Елизаветинской Фото: admkrai.krasnodar.ru

Школу на 616 мест построят в станице Елизаветинской Краснодара. Новое учреждение появится до конца 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В трехэтажном здании подготовят учебные классы, медкабинет, столовую, спортивный и читальный залы, малый и большой актовые залы, кабинеты психолога, логопеда и социального педагога.

В проекте школы учли зоны для мероприятий и отдыха, физкультурно-спортивную площадку, футбольное поле, беговую дорожку, площадку для прыжков в длину и высоту, волейбольную и баскетбольную площадки.

Уточняется, что в ближайшее время на стройплощадке начнут подготовительные работы. А возвести учреждение планируют к концу 2024 года. Всего к этому времени на Кубани построят 29 новых школ и детских садов.