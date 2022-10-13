Предприятие «Хоста-Чай» и ФИЦ «Субтропический научный центр РАН» подписали договор о сотрудничестве

На базе чайных плантаций и земель сельскохозяйственного назначения в Адлерском районе Большого Сочи создадут полигон для внедрения в чайное производство научных разработок ФИЦ СНЦ РАН

Одно из крупнейших в России чаеводческих предприятий «Хоста-Чай» и ФИЦ «Субтропический научный центр РАН» подписали договор о долгосрочном сотрудничестве.

В рамках договора на базе обширных чайных плантаций и земель сельскохозяйственного назначения в Адлерском районе Большого Сочи будет создан уникальный полигон для внедрения в чайное производство научных разработок ФИЦ СНЦ РАН.

Договор предполагает также проведение совместных фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, а также внедрение достижений науки и передового опыта в отрасли чаеводства, субтропического и южного садоводства.

Широкое сотрудничество в области научно-просветительской, образовательной и социальной деятельности для изучения, использования и комплексного развития природного и экологического наследия рекреационной территории чайной плантации.

Популяризация чайных культур, выращенных в Хостинском районе Сочи, которые соответствуют высоким стандартам качества, и при этом обладают уникальными вкусовыми характеристиками, также является важной частью совместной работы.

С 2022 г. развитием компании «Хоста чай» занимается инвестиционно-строительный холдинг AVA Group. В течение ближайших 10 лет AVA Group планирует инвестировать в проект порядка 15 млрд руб. с целью развития чаеводчества и полной модернизации производства чая. В настоящий момент общий объем собираемого чайного листа составляет 17 тонн в год, что равно 4,2 тоннам готовой продукции.

Совместная научно-исследовательская работа с ФИЦ «Субтропический научный центр РАН» направлена на реализацию проекта, развитие предприятия с целью улучшения качества и вкусовых свойств продукции, а также для расширения ассортимента. В совокупности с модернизацией производственных мощностей и внутренней логистики позволит приумножить массу готовой продукции практически в 3 раза, до 15 тонн в год.

Данные меры, реализуемые холдингом AVA Group, направлены также на возрождение локального производства и популяризацию экологического туризма в регионе.

«Хоста-Чай» – это обширные чайные плантации в Адлерском районе Большого Сочи. Здесь производится классический байховый некупажированный чай высшего сорта. Предприятие производит черный, желтый, зеленый и красный чай, выращенный в экологически чистой зоне с уникальным климатом.

Черное море с одной стороны и Кавказские горы с другой дарят хостинскому чаю повышенное содержание танинов, но при этом мягкий вкус и естественную сладость. Эти уникальные вкусовые качества отличают выращенные в Сочи чайные культуры от традиционных китайских и индийских сортов.

Перепады температур до отрицательных отметок позволяют, естественно, избавиться от вредителей, но при этом сохранить чайные кусты, именно поэтому Хостинский чай не обработан пестицидами и считается экологически чистым продуктом.