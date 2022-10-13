59 энергетических комплексов Кубани и Адыгеи полностью готовы к зимним ненастьям

Фото: «Россети Кубань»

Закончен ремонт и техническое обслуживание высоковольтных подстанций еще в нескольких регионах Республики Адыгеи и Краснодарского края. К зимнему сезону подготовлены объекты в Белореченском и Апшеронском, в Майкопском, Гиагинском, Шовгеновском, Кошехабльском и Красногвардейском районах.

- Реализация ежегодной ремонтной программы близится к завершению. В настоящее время выполнено 85 % от общего объема запланированных работ. Полностью завершен ремонт высоковольтных питающих центров. Эти усилия направлены на обеспечение надежной и стабильной работы электросетевого комплекса предстоящей зимой, – прокомментировал итоги Антон Лупандин, первый заместитель, главный инженер Адыгейских электрических сетей.

Фото: «Россети Кубань»

В процессе ремонтных работ энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» на 59 подстанциях провели плановую замену оборудования, отслужившего свой срок. В том числе – разъединителей, выключателей, конденсаторов, высокочастотных заградителей, секций шин и прочих узлов, отвечающих за бесперебойное функционирование объектов.

Всего в ведении филиала находится восемь муниципальных образований Адыгеи и Краснодарского края с населением около 550 тысяч человек.