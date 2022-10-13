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Общество13 октября 2022 14:14

Более 4 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора закупят на Кубани к концу 2022 года

На это выделили свыше 70 млн рублей
Светлана ОВДЕЙ
Более 4 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора закупят на Кубани к концу 2022 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 4 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора закупят на Кубани к концу 2022 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 4 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора закупят на Кубани к концу 2022 года. Глава региона подписал постановление о выделении средств районам на емкости.

Всего из федерального бюджета на контейнеры региона выделили более 70 миллионов рублей. Деньги распределят между 41 муниципалитетов. В настоящее время выбирают поставщиков контейнеров для раздельного сбора мусора.

- Особое внимание уделено прибрежной зоне - Сочи, Анапе, Геленджику, Новороссийску и Туапсе. Развивать систему раздельного сбора отходов здесь наиболее важно из-за ежегодно растущего потока туристов, и, соответственно, огромных объемов образования отходов, - отметил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

Сейчас в регионе насчитывается свыше пяти тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора.