На Кубани установили 55 зарядных станций для электромобилей Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани установили 55 зарядных станций для электромобилей с начала 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Заправки для машин, использующих электричество, оборудовали в Краснодаре, Анапе, Туапсе, Новороссийске и Геленджике. Они оснащены всеми типами устройств для соединения электромобиля и станции.

- Всего в 2022 году планируем разместить 85 быстрых электрозаправок на территории Кубани. 43 из 55 станций ввели в эксплуатацию. Остальные появятся до конца года, - отметил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.

Напомним, 23 зарядные станции для электромобилей установили в Краснодаре. 11 из них уже работают, а еще с 12 устройствами проводят пусконаладочные работы.