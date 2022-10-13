Пожар тушили восемь спасателей Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Пляжное кафе сгорело в Сочи. Пожар, охвативший 270 квадратных метров, уже потушили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло в здании по улице Возрождения. В 14:44 на место ЧП уже прибыли пожарные. Как оказалось, пламя охватило 270 квадратных метров помещения.

- В 15:00 пожар локализован, в 15:05 – ликвидировано открытое горение, а в 15:25 – ликвидация последствий пожара, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В тушении пожара задействовали восемь человек и три единицы спецтехники.

В результате возгорания никто не пострадал. Уточняется, что здание, которое охватил огонь, не используется.