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Общество13 октября 2022 15:17

В Краснодаре 8 дней ищут без вести пропавшего 39-летнего мужчину

У него высокий рост, голубые глаза и русые волосы
Мария ЧАЛАЯ
Пропал 39-летний мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

Пропал 39-летний мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

В Краснодаре пропал 39-летний мужчина. О его местонахождении ничего не известно уже 8 дней.

- Мужчина высокого роста – 187 сантиметров, среднего телосложения. У него светло-русые волосы, серо-голубые глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Уточняется, что на момент пропажи мужчина был одет в светло-серую толстовку, футболку бордового цвета, светло-синие джинсы и темно-синие кроссовки.

Для оповещения о местонахождении бесследно пропавшего или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.