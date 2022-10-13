В Краснодаре 8 дней ищут без вести пропавшего 39-летнего мужчину

Пропал 39-летний мужчина. Фото: «Лиза Алерт».

В Краснодаре пропал 39-летний мужчина. О его местонахождении ничего не известно уже 8 дней.

- Мужчина высокого роста – 187 сантиметров, среднего телосложения. У него светло-русые волосы, серо-голубые глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Уточняется, что на момент пропажи мужчина был одет в светло-серую толстовку, футболку бордового цвета, светло-синие джинсы и темно-синие кроссовки.

Для оповещения о местонахождении бесследно пропавшего или любой информации, связанной с ним, можно позвонить на бесплатный номер горячей линии: 8 800 700 5452.