Стартовала конференция Kuban CSC-2022. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи открылась III Международная конференция по информационной безопасности. На ее площадке собрались лидеры отрасли и представители Беларуси, Казахстана, Бразилии, ОАЭ, Сирии, Индии, Узбекистана, Иордании, Эфиопии, Ливана, Танзании, и ЮАР.

- В нашей стране на фоне непростой геополитической обстановки число кибератак многократно увеличилось. Их цели тоже трансформировались. Еще несколько лет назад атаки были направлены в основном на финансовую выгоду. Сегодня целю является поднять общественный резонанс и парализовать работу общественных институтов, - сообщил заместитель главы региона Александр Руппель.

Уточняется, что в крае был создан Оперативный штаб по кибербезопасности. В его рамках планируется обсуждать инциденты, которые происходят на мультисервисной сети сайтов органов власти. Также будут вырабатывать шаги для того, чтобы исключить подобные угрозы в будущем.

Конференцию 2022 года посвятили обсуждению актуальных проблем в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Также новым вызовам и угрозам международной информационной безопасности и объединению усилий мирового сообщества в интересах обеспечения безопасности и стабильности глобального информационного пространства.