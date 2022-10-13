Вениамин Кондратьев принял участие во Всероссийском родительском форуме. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани поучаствовал во Всероссийском родительском форуме. Он прошел в Туапсинском районе во Всероссийском детском центре «Орленок».

- Минпросвещения России подготовил ряд инициатив. Например, начали проводиться линейки с поднятием флагов и уроки «Разговоры о важном». Сейчас формируют Всероссийский родительский совет и советы в регионах. Они позволят наладить общение родителей и управление молодежной политики, - сообщил начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Уточняется, что Всероссийский родительский форум впервые объединит представителей родительской общественности со всей России. Также руководителей молодежной политики и региональных министров образования. Они соберутся, чтобы вместе определить дальнейший вектор развития.

Со следующего года в школах будут работать по единым федеральным программам. Станут обязательными шесть предметов. По остальным школа будет преподавать не ниже установленного уровня.