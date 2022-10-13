В амфитеатре парка «Краснодар» покажут российский сериал. Фото: пресс-служба парка «Краснодар».

В амфитеатре парка «Краснодар» покажут сериал «Ивановы-Ивановы». Его будут крутить уже в эту пятницу, 14 октября.

- Вновь приглашаем поклонников многосерийных фильмов. Вы можете посмотреть добрый, комедийный сериал о приключениях двух семей, чьих детей перепутали в роддоме, - сообщили в пресс-службе парка «Краснодар».

Уточняется, что показ начнется в 18:00. Для всех желающих вход на фильм будет абсолютно бесплатным.