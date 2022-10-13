В Геленджике прошел инфотур. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани начались выставки производителей промышленной и сельхозпродукции. Первыми в 2022 году свою продукцию представили 29 пищевых и перерабатывающих предприятий в Геленджике.

- Такие деловые встречи являются важной частью работы по налаживанию сотрудничества между предприятиями сферы гостеприимства и краевыми производителями. Инфотуры помогают заключать контракты о поставках производимой промышленной продукции без привлечения посредников, - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Владимир Мостовой.

Уточняется, что в рамках экспозиции организации были презентованы: парфюмерия, пищевое оборудование, пластмассовые тары, санитарно-гигиеническая продукция и натуральные косметические средства.

Почти 800 руководителей организаций со всего края стали участниками инфотура.