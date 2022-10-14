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Общество13 октября 2022 21:00

Депутат Тимашевского городского совета добровольцем отправился в зону СВО

Мужчина имеет опыт службы в армии
Мария ЧАЛАЯ
49-летний депутат Тимашевского городского совета стал добровольцем.

49-летний депутат Тимашевского городского совета стал добровольцем.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Тимашевского городского совета добровольцем отправился в зону СВО. 49-летний мужчина имеет опыт службы в армии.

- Наш товарищ принял смелое и достойное решение. В качестве добровольца он отправился защищать русское население от украинских нацистов, – сообщили в Краснодарском краевом комитете КПРФ.

Уточняется, что в военкомате поддержали стремление Виталия Казакевича. При этом в рамках частичной мобилизации мужчина не был призван.