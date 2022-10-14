49-летний депутат Тимашевского городского совета стал добровольцем.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Депутат Тимашевского городского совета добровольцем отправился в зону СВО. 49-летний мужчина имеет опыт службы в армии.
- Наш товарищ принял смелое и достойное решение. В качестве добровольца он отправился защищать русское население от украинских нацистов, – сообщили в Краснодарском краевом комитете КПРФ.
Уточняется, что в военкомате поддержали стремление Виталия Казакевича. При этом в рамках частичной мобилизации мужчина не был призван.