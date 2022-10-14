Узнали, где будут отключения света в Сочи с 14 по 16 октября 2022 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи с 14 по 16 октября не будет света по целому ряду улиц. Электроэнергию отключат в связи с планово-предупредительным ремонтом в течение нескольких часов с 7:00 до 19:00.

- 14 октября отключат свет в поселке Красная Поляна на ул. Мичурина; ул. Кропоткинской, Ахштырской, Ильинск, в пер. Садовом; на ул. Краснофлотской, Камской; ул. Светогорской; ул. Черновицкой; ул. Пензенской, ул. Тихой, ул. Пастушьей, ул. Большой, в пер. Пастушьем. Также не будет электроэнергии в поселке Кудепста на ул. Дарвина, ул. Камо, ул. Апшеронская, ул. Ростовская, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Также света не будет в селе Измайловка на ул. Центральной; ул. Измайловской; СНТ «Аврора». В поселке Лазаревском, ЖК «Семейный»; ул. Родниковая, в пер. Родниковом;на ул. Тепличной; ул. Следопытов СТ "Фронтовик", п. Разбитый Котел, п. Сергей Поле, ул. Звездная, ул. Славы; ул. Коммунальная, ул. Раздольная, ул. Ломоносовская, ул. 20-й Горнострелковой Дивизии; ул. Фундучная (частично), ул. Джапаридзе (частично), СНТ «Курорт торг», ул. Леселидзе (частично), СТ «ДРСУ-2»; ул. Л. Чайкиной (частично), ул. Пятигорская (частично), ул. Тюленина (частично).

15 октября отключат электричество по улицам: Краснодонская, Батайская, Тернопольская, Тбилисская. Также в СНТ «Эдельвейс», переулке Бараташвили и селе Галицино.

16 октября не будет света в селе Галицино на улицах Батайской, Тернопольской, Тбилисской и СНТ «Эдельвейс».