В Госдуму внесли проект о расширении территории Сириуса на 88 тысяч га

В Госдуму внесли проект о расширении территории Сириуса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуму внесли проект о расширении территории Сириуса. У федеральной территории появятся новые земли площадью 88 тысяч га. Документ уже размещен в думской электронной базе.

К слову, к Сириусу планируют присоединить участок между рекой Мзымта и границей с Абхазией. Территорию расширят до границы Мостовского района, где находятся 14 населенных пунктов. Также Правительство РФ планирует включить в Сириус и другие территории.

-Частью территорий Сочинского нацпарка, Сочинского общереспубликанского госприродного заказника и Кавказского биосферного заповедника, — отмечается в пояснительной записке.

Сириусом станут и филиалы Федерального научного центра пчеловодства. В территорию войдет центр Всероссийского института генетических ресурсов растений и Субтропический научный центр.