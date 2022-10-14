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Общество14 октября 2022 4:37

В Сочи сотрудники ДПС поймали пьяного водителя на Toyota

Алкотестер показал более 2500 промилле
Ангелина НАЗАРЧУК
Toyota отвезли на специализированную стоянку. Фото: https://t.me/gibddsochi

Toyota отвезли на специализированную стоянку. Фото: https://t.me/gibddsochi

В Сочи сотрудники ДПС остановили Toyota. За рулем находился 68-летний местный житель. Сотрудники ДПС заметили явные признаки опьянения. Инцидент произошел 13 октября около 09:00 часов.

Мужчина прошел процедуру на выявление количества алкоголя в организме. Алкотестер показал более 2500 промилле. К слову, это максимальный показатель прибора.

-В отношении водителя составлен административный материал по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», - сообщили в Госавтоинспекции Сочи.

Сотрудники ДПС изъяли автомобиль. Toyota отвезли на специализированную стоянку.