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Общество14 октября 2022 5:05

Погода в Адыгее 14 октября 2022: небо затянут облака

В Адыгее 14 октября воздух прогреется до +15 градусов
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 14 октября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 14 октября 2022

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 14 октября 2022.

В Майкопе 14 октября погода будет облачной, местами с прояснением. Максимальная температура воздуха +15°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. День пройдет без дождей. К вечеру температура опустится до +4°C. Ветер восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет с переменной облачностью. В светлое время суток температура воздуха повысится до +15°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +4°C. Ветер восточный, 2 м/с.