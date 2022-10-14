Погода в Адыгее 14 октября 2022: небо затянут облака

Узнали, какой будет погода в Адыгее 14 октября 2022 Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 14 октября 2022.

В Майкопе 14 октября погода будет облачной, местами с прояснением. Максимальная температура воздуха +15°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. День пройдет без дождей. К вечеру температура опустится до +4°C. Ветер восточный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет с переменной облачностью. В светлое время суток температура воздуха повысится до +15°C. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +4°C. Ветер восточный, 2 м/с.