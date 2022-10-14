Администрация дала разъяснения о выплатах мобилизованным жителям Кубани

Администрация Краснодарского края опубликовала самые популярные вопросы по теме частичной мобилизации.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Администрация Краснодарского края опубликовала самые популярные вопросы по теме частичной мобилизации. На все интересующие темы были даны ответы.
К слову, чаще всего вопросы касались единовременной выплаты мобилизованным жителям. Каждой семье выплатят 100 тысяч рублей.
- По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева ее выплачивают мобилизованным жителям Краснодарского края. Тем, кто проходит обучение и в дальнейшем будет отправлен в зону проведения СВО, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Семьям будут помогать до тех пор, пока им не начнет поступать зарплата военнослужащего.
Ранее сообщалось, что при ошибочной мобилизации жителям Кубани придется вернуть 100 тысяч рублей.