Администрация дала разъяснения о выплатах мобилизованным жителям Кубани

Администрация Краснодарского края опубликовала самые популярные вопросы по теме частичной мобилизации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Краснодарского края опубликовала самые популярные вопросы по теме частичной мобилизации. На все интересующие темы были даны ответы.

К слову, чаще всего вопросы касались единовременной выплаты мобилизованным жителям. Каждой семье выплатят 100 тысяч рублей.

- По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева ее выплачивают мобилизованным жителям Краснодарского края. Тем, кто проходит обучение и в дальнейшем будет отправлен в зону проведения СВО, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Семьям будут помогать до тех пор, пока им не начнет поступать зарплата военнослужащего.

Ранее сообщалось, что при ошибочной мобилизации жителям Кубани придется вернуть 100 тысяч рублей.