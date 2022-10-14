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Общество14 октября 2022 5:32

Администрация дала разъяснения о выплатах мобилизованным жителям Кубани

Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
Администрация Краснодарского края опубликовала самые популярные вопросы по теме частичной мобилизации.

Администрация Краснодарского края опубликовала самые популярные вопросы по теме частичной мобилизации.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Администрация Краснодарского края опубликовала самые популярные вопросы по теме частичной мобилизации. На все интересующие темы были даны ответы.

К слову, чаще всего вопросы касались единовременной выплаты мобилизованным жителям. Каждой семье выплатят 100 тысяч рублей.

- По решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева ее выплачивают мобилизованным жителям Краснодарского края. Тем, кто проходит обучение и в дальнейшем будет отправлен в зону проведения СВО, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Семьям будут помогать до тех пор, пока им не начнет поступать зарплата военнослужащего.

Ранее сообщалось, что при ошибочной мобилизации жителям Кубани придется вернуть 100 тысяч рублей.