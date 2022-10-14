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Общество14 октября 2022 5:34

Житель Майкопа столкнулся с новой схемой мошенников и лишился 50 тысяч рублей

Аферисты предложили мужчине получить дополнительные деньги
Валерия ГОДОВНИКОВА
Лжебанкиры объяснили мужчине, как заработать бонусы для дальнейшего обмена в рубли

Лжебанкиры объяснили мужчине, как заработать бонусы для дальнейшего обмена в рубли

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Житель Майкопа столкнулся с новой схемой мошенников. Лжебанкиры объяснили мужчине, как заработать бонусы для дальнейшего обмена в рубли.

- Плохо понимая, о чем идет речь, потерпевший доверился незнакомцам и сообщил им все данные своего счета, включая коды доступа из СМС, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», получив данные местного жителя, аферисты списали с его счета 50 тысяч рублей. На данный момент полиция устанавливает лиц, причастных к этому.