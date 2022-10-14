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Общество14 октября 2022 5:47

На Кубани 14 октября воздух прогреется до 21 градуса

Ночью ожидаются заморозки
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Погода на Кубани 14 октября

Погода на Кубани 14 октября

В Краснодарском крае похолодало – дневные температуры не поднимаются выше 21 градуса, а ночью почва покрывается изморозью.

- 14 октября на территории Кубани переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, порывы ветра могут достигать 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов, в горах от 0 до +5, днем 10-15 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом гидрометцентре.

Днем на участке Анапа-Геленджик ветер может подняться до 15-18 м/с. На побережье немного теплее – 16-21 градус.