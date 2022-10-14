Жителей Краснодара приглашают на субботник на Всесвятском кладбище

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22 октября на Всесвятском кладбище Краснодара пройдет субботник. Жителей Краснодара пригласили прийти и помощь навести на погосте порядок.

- Субботник пройдет по инициативе туристско-информационного центра. На уборку активисты выйдут с 9 утра до 12 дня. Получить дополнительную информацию и записаться на субботник можно по телефону: 8 (861) 218-97-77, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

На субботнике проведут экскурсию. Организаторы расскажут о захоронениях героев разных периодов истории и военных событий, сохранившихся на территории кладбища, также раскроют тайны и историю старейшего некрополя города.