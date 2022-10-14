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Общество14 октября 2022 6:32

В Майкопе спектакль театра имени Вахтангова собрал аншлаг

Гастроли проходят в честь 100-летия государственности Адыгеи
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Майкопе спектакль театра имени Вахтангова собрал аншлаг. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Майкопе спектакль театра имени Вахтангова собрал аншлаг. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Майкоп с гастролями прибыл театр имени Вахтангова. Постановка по роману в стихах Александра Пушкина «Наш класс» собрала аншлаг.

- Спектакль в исполнении такого прославленного коллектива – это большое событие в культурной жизни республики. Уверен, что все зрители – а в зале был аншлаг – оценили постановку по достоинству. Благодарю руководство и артистов театра за этот прекрасный подарок, - написал в своем Telegram канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», театр посетил республику впервые. Выступление показывали на сцене Пушкинского народного дома.