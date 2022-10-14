Жители Сочи начали активно скупать Пушкинские карты

Благодаря Пушкинской карте молодые люди могут бесплатно посещать музеи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи местные жители начали массово скупать Пушкинские карты. Объявления размещаются в различных городских чатах. Об этом сообщил интернет-портал СочиСтрим.

К слову, благодаря Пушкинской карте молодые люди могут бесплатно посещать музеи, театры, кино и другие учреждения культуры. СочиСтрим предположил, что если карты начали скупать, то появилась мошенническая схема. Возможно, деньги можно выводить с карты.

За Пушкинскую карту, на которой находится 5000 рублей, скупщик готов отдать 3500. Скорее всего, мошенники их покупают для того, чтобы приобрести в будущем билеты на различные мероприятия. После чего скупщики смогут их перепродать туристам.

В пресс-службе УВД города Сочи сообщили, что пока еще ничего не известно о начавшейся практике скупки Пушкинских карт у местных жителей.