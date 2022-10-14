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Общество14 октября 2022 6:49

В Майкопе 4 улицы остались без света

Подачу электричества восстановят к обеду
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Майкопе жители четырех улиц остались без света

В Майкопе жители четырех улиц остались без света

Фото: Алексей ФОКИН

В Майкопе жители четырех улиц остались без света. Об этом сообщили в городской ТЭЦ.

- В связи с подключением нового абонента с 9.40 до 11.40 будет отсутствовать энергоснабжение у потребителей, - рассказали в Майкопской ТЭЦ.

Без электричества остались переулок Дорожный (от Кочубея до Батарейной), улица Разина (от Кочубея до Батарейной), переулок Песчаный (от Батарейной до переулка Узлового) и улица Железнодорожная (от Кочубея до Батарейной) по нечетной стороне.