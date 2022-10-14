В Горячем Ключе строят учебный корпус на 425 мест

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Горячем Ключе на территории школы № 4 возводят новый учебный корпус. Строительства блока основного и среднего образования планируют сдать в 2023 году.

- В настоящее время здесь возводят подпорные стены, свайное поле, устанавливают пожарные резервуары, сети наружной канализации, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В корпусе разместят учебные кабинеты, библиотеку, тренажерный зал, медицинский блок и кабинет психолога. Учебный блок будет соединен с основным зданием переходной галереей.