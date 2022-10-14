Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2022 6:54

В Горячем Ключе строят учебный корпус на 425 мест

Его возводят по нацпроекту «Образование»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Горячем Ключе на территории школы № 4 возводят новый учебный корпус. Строительства блока основного и среднего образования планируют сдать в 2023 году.

- В настоящее время здесь возводят подпорные стены, свайное поле, устанавливают пожарные резервуары, сети наружной канализации, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В корпусе разместят учебные кабинеты, библиотеку, тренажерный зал, медицинский блок и кабинет психолога. Учебный блок будет соединен с основным зданием переходной галереей.