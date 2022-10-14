Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2022 7:08

Замминистра экономического развития и торговли Адыгеи ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Запись трансляции появится на официальной странице ведомства
Валерия ГОДОВНИКОВА
18 октября в ходе эфира осветят вопросы предпринимательской деятельности в республике

18 октября в ходе эфира осветят вопросы предпринимательской деятельности в республике

Фото: Евгения ГУСЕВА

Замминистра экономического развития и торговли Адыгеи ответит на вопросы жителей в прямом эфире. 18 октября Магирет Курузова проведет трансляцию совместно с республиканским ЦУР.

- В ходе эфира ответим на ваши вопросы и обсудим ситуацию в регионе, связанную с ведением предпринимательской деятельности, - рассказали в пресс-службе Минэкономического развития Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», запись будет сохранена на официальной странице ведомства. Свои вопросы можно оставить под постом или на интернет-портале «Госуслуг».