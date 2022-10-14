18 октября в ходе эфира осветят вопросы предпринимательской деятельности в республике Фото: Евгения ГУСЕВА

Замминистра экономического развития и торговли Адыгеи ответит на вопросы жителей в прямом эфире. 18 октября Магирет Курузова проведет трансляцию совместно с республиканским ЦУР.

- В ходе эфира ответим на ваши вопросы и обсудим ситуацию в регионе, связанную с ведением предпринимательской деятельности, - рассказали в пресс-службе Минэкономического развития Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», запись будет сохранена на официальной странице ведомства. Свои вопросы можно оставить под постом или на интернет-портале «Госуслуг».