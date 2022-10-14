ХК «Сочи» проиграл «Нефтехимику» со счетом 4:5

Сочинская команда принимала гостей у себя дома. Фото: https://vk.com/hcsochi

В Сочи прошел матч Фонбет Чемпионата КХХ. На курорт приехала сборная нижнекамского «Нефтехимик». Несмотря на то, что ХК «Сочи» принимал у себя дома, команда проиграла гостям со счетом 4:5.

Счет открыл нападающий ХК «Сочи» Артем Николаев на второй минуте. Шайбу ему передал Андрей Алтыбармакян. Спустя две минуты счет удвоил Андрей Алтыбармакян с передачи Артема Николаева. Однако такое решительное начало, не помогло местной команде одержать победу.

На пятой минуте счет 2:1 сделал защитник «Нефтехимика» Евгений Кашников с передач Михаила Назарова и Андрея Чивлева. После счет сравнял Вячеслав Лещенко с передачи Михаила Сидорова на 7 минуте первого периода. Спустя 5 минут вывел вперед нижнекамскую команду Андрей Чивилев с передачи Андрей Белозерова.

Уже на 13 минуте второго периода сделать счет 3:3 смог сочинский форвард Никита Попугаев с передач Доната Стальнова и Юрия Александрова. На 11-й минуте Артур Тянулин с передач Никиты Феоктистова и Андрея Алтыбармакяна вывел ХК «Сочи» вперед. Однако в овертайме победу гостям принес бросок Кирилла Воробьева.