В Сочи расчистят реку Чемитоквадже, которая угрожает 90 домам подтоплениями

Реку с буйным характером начали очищать от грунта и мусора. Фото: https://t.me/AlekseiKopaigorodskii

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с местными жителями села Зубова Щель. Здесь протекает река Чемитоквадже с буйным характером. Во время сильного ливня вода выходит из берегов к жилым домам.

- В последний раз уровень критически поднимался в июне. Тогда мы работали в формате оперативного штаба, его разместили на базе местного ДК. Сейчас последствия разгула стихии ликвидированы. Ведем расчистку, - заявил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Русло горной реки не расчищали с 90-х годов. По предварительным данным, рабочим предстоит вывезти 135 тысяч кубометров грунта и нанесенного мусора. До конца года планируется расчистить около 4,5 километра. Таким образом, администрация обезопасит жителей 90 домов.