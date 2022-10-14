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Общество14 октября 2022 7:56

Жители Адыгеи за сутки 209 раз обращались в полицию

На дорогах республики зарегистрировано 291 нарушение
Валерия ГОДОВНИКОВА
Выявлено 10 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок

Выявлено 10 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 209 сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа и Тахтамукайского района.

Кроме того, за этот период задержали пять пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, задержаны два подозреваемых, находившихся в розыске. Выявлено 10 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок.

- В Адыгее дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 291 нарушение правил дорожного движения, из них 18 - допущено пешеходами.