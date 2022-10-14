Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2022 8:15

Полицейские Сочи задержали 16-летнего водителя за рулем BMW без номеров

Иномарку увезли на специализированную стоянку
Ангелина НАЗАРЧУК
Протокол направили в подразделение по делам несовершеннолетних. Фото: https://t.me/gibddsochi

Протокол направили в подразделение по делам несовершеннолетних. Фото: https://t.me/gibddsochi

Сотрудники ДПС во время патрулирования на улице Виноградной в Центральном районе Сочи получили информацию, что за рулем иностранного автомобиля находится несовершеннолетний парень. Полицейские начали проверку. Сотрудники нашли BMW, который подходил под ориентировку.

-При проверке документов водителем оказался 16-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

К тому же автомобиль был без номеров. На место совершение административного правонарушения вызвали родителей школьника. Протокол направили в подразделение по делам несовершеннолетних. Иномарку изъяли и увезли на специализированную стоянку.