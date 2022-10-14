Полицейские Сочи задержали 16-летнего водителя за рулем BMW без номеров

Протокол направили в подразделение по делам несовершеннолетних. Фото: https://t.me/gibddsochi

Сотрудники ДПС во время патрулирования на улице Виноградной в Центральном районе Сочи получили информацию, что за рулем иностранного автомобиля находится несовершеннолетний парень. Полицейские начали проверку. Сотрудники нашли BMW, который подходил под ориентировку.

-При проверке документов водителем оказался 16-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

К тому же автомобиль был без номеров. На место совершение административного правонарушения вызвали родителей школьника. Протокол направили в подразделение по делам несовершеннолетних. Иномарку изъяли и увезли на специализированную стоянку.