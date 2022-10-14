«Агрокомплекс» запустил в продажу новую линейку солений

Все новинки солений изготовлены из кубанских овощей. Фото: agrokomplex.ru

«Агрокомплекс Выселковский» расширил ассортимент консервированных закусок. Новые виды солений по корейским рецептам уже представлены на полках магазинов. На первоначальном этапе компания планирует производить 11 тонн продукции в месяц.

Новая линейка представлена продуктами из моркови, свеклы, белокочанной и цветной капусты, грибов и морской капусты, а также их сочетаний. Все новинки овощных солений изготовлены из кубанских овощей. В производстве используются максимально натуральные консервирующие добавки, поэтому сроки годности этих солений и закусок не превышают двух месяцев.

«Производство новой линейки основано на предпочтениях покупателей юга страны. По нашим наблюдениям, их выбор не привязан к одному товару, таких салатов покупают сразу несколько, для тарелки ассорти. Рассчитываем, что новые пикантные и хрустящие соленья полюбятся нашим покупателям и станут постоянно присутствовать на их зимних застольях», - отметил бренд-менеджер Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Алексей Тоцкий.

Наибольшие производственные объемы солений приходятся на капусту-пилюску и морковь с грибами, остальные позиции будут выпускать в равных объемах. Продукция фасуется в удобную для покупателя пластиковую тару по 300 и 500 граммов. Компания прогнозирует повышенный спрос на данную категорию товаров в сезон с декабря по апрель, до перехода населения на преимущественное потребление свежих овощей.