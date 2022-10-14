Спасатели достали упавшего в канализационный колодец пса в Северском районе Кубани

Упавшему в канализационный колодец псу помогли Фото: t.me/andreidoroshevskii

Спасатели помогли упавшему в канализационный колодец псу в Северском районе Кубани. Собака не смогла выбраться без помощи человека.

Все произошло неподалеку от одного из местных магазинов в станице Северской. Прохожие заметили пса, который провалился в колодец, и вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники районного аварийно-спасательного отряда помогли животному.

Как выяснилось, две собаки в ошейниках шли по этой улице. Одна из них в какой-то момент провалилась в канализационный колодец, в котором не оказалось люка. Другой пес пытался помочь ей, но все было безуспешно.

Спасатели прибыли через пять минут после поступившего звонка в ЕДДС и вытащили животное. Находившийся в «ловушке» пес промок и вымазался грязью.

- Специалисты Северского сельского поселения установят на люк крышку, которую оттуда, судя по всему, попросту украли, - сообщил глава района Андрей Дорошевский в своем telegram-канале.