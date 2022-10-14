В Майкопе из-за подключения новых абонентов еще 5 улиц останутся без света

В республиканской столице с утра идет подключение новых абонентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе еще 5 улиц останутся без света. В республиканской столице с утра идет подключение новых абонентов. Об этом сообщили в городской ТЭЦ.

- В связи с подключением нового абонента с 13.30 до 15.30 будет отсутствовать энергоснабжение у потребителей, - сообщили в Майкопской ТЭЦ.

Без электричества остались несколько улиц: Старобазарная, Ломоносова (между Пирогова и Пушкина), Пирогова (от Старобазарной до Красноармейской), Первомайская (от пер. Щегловского до Старобазарной), Комсомольская (от пер. Ремесленного до ул. Старобазарной), переулок Гребенштерна и Петровский (от Первомайской до Ворошилова).