Более 10 тысяч пассажиров перевезены с начала работы Керченской паромной переправы Фото: t.me/opershtab23

Более 10 тысяч пассажиров перевезены с начала работы Керченской паромной переправы. В обе стороны через пролив также добрались 2,8 тысячи грузовиков и автобусов, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

Так, в обе стороны доставлены 10 276 пассажиров и 2843 единицы транспорта - большегрузов, среднетоннажных грузовиков и микроавтобусов. А пассажирские суда, вмещающие за один раз 235 человек, выполнили девять рейсов.

Всего на переправе работают четыре парома, которые уже совершили 78 круговых рейсов. Их вместимость составляет 90 грузовиков и 300 человек.

- Погода по-прежнему благоприятствует работе переправы. Согласно прогнозу Росгидромета для Керчи и прилегающей акватории, северный ветер сменится северо-восточным со средней скоростью 6 м/сек и порывами до 11м/сек, без осадков, - уточнили в Минтрансе РФ.

Сейчас температура воздуха и моря достигает одинаковых отметок - +15-17 градусов.

Напомним, для водителей, ожидающих очереди на переправу, организовали 10 временных стоянок в Темрюкском, Славянском и Красноармейском районе. Водителей, остановившихся на площадках, обеспечивают горячим питанием и водой, работают пункты обогрева.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что грузовики смогут проехать из Крыма в Ростовскую область по новому маршруту. Альтернативный маршрут предложили в оперштабе.