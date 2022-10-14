Машина поехала вперед и придавила владельца Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Славянске-на-Кубани микроавтобус задавил мужчину во дворе дома. Владельца машины доставили в больницу, где он позже скончался. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла накануне, 13 октября, в доме по улице Пионерской. Ближе к 19:00 50-летний мужчина мыл фургон FIAT Ducato. В какой-то момент произошло короткое замыкание стартера, из-за чего запустился двигатель, а машина поехала вперед – прямо на владельца.

- В результате происшествия мужчина был доставлен в медучреждение, где от полученных травм скончался, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Успенском районе в массовом ДТП один человек погиб и четверо пострадали. 57-летний мужчина скончался до приезда скорой.